Ajax en Midtjylland blijven verdwaasd achter na coronasoap

Door Johan Inan



In de zoektocht naar verklaringen voor de diverse uitslagen van de testen die zijn afgenomen bij Ajax-spelers heeft de club inmiddels ook sterk het gevoel dat de betrouwbaarheid van de resultaten te wensen overlaat. Sterker nog: Ajax heeft sterke aanwijzingen dat het door valse uitslagen een vaste kracht als Davy Klaassen lang in Nederland moest houden. Eenmaal vrijgegeven zat er weinig anders op dan een reserverol. ,,Vooropgesteld: het heeft de waarschijnlijkheid dat de test een verkeerde uitslag heeft gegeven”, zei Ten Hag tijdens de persconferentie. ,,Maar als professional is het heel moeilijk te accepteren dat je onder deze omstandigheden moet werken. Tegen Liverpool hebben we zo ook een speler moeten missen.”