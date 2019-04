Ajax evenaart clubrecord Europese doelpunten

De huidige ploeg, onder leiding van trainer Erik ten Hag, begon in juli vorig jaar in de tweede voorronde van de Champions League. Op weg naar het hoofdtoernooi scoorde Ajax dertien keer. In de zes groepswedstrijden en de duels met Real Madrid in de achtste finales maakten de Amsterdammers zestien doelpunten. Na de 1-1 in het eerste duel met Juventus tekende Van de Beek tijdens de return in Turijn voor de gelijkmaker en daarmee het 31ste doelpunt van zijn ploeg in Europa.



Ajax heeft nog één treffer nodig om een ander clubrecord te evenaren. De ploeg van Ten Hag maakte in alle competities bij elkaar nu al 154 doelpunten. In het seizoen 2009-2010 kwam Ajax met Luis Suárez als topschutter tot 155 goals.