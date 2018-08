Ajax heeft eer hoog te houden: van Belgen wordt vaker gewonnen dan verloren

Ajax neemt het vanavond in Luik op tegen Standard in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers hebben de Nederlandse eer hoog te houden, want van Belgische clubs werd in 60 gespeelde wedstrijden nog altijd vaker gewonnen (27) dan verloren (22).

Het Europees voetbalseizoen is nog maar net begonnen of Nederland is met AZ al een deelnemer kwijt. De Belgen, die net als Nederland vijf teams afvaardigen, zijn nog compleet. Zij staan er in Europa dan ook beter op dan wij. Kijk alleen naar de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Op de meest recente staan de Belgen negende. Nederland is twaalfde, achter Oostenrijk en voor Denemarken.

Voorronden

Volledig scherm Michel Preud'homme is terug in Luik, waar hij keepte voor Standard. Hij was er ook al twee keer eerder trainer én technisch directeur. © BELGA Dit seizoen moeten voor het eerst alle Nederlandse teams door de voorronden om deel te mogen nemen aan het hoofdtoernooi van de Champions League of de Europa League. Zowel Ajax (Sturm Graz), Vitesse (FC Viitorul) als AZ (Kairat Almaty) zijn al twee weken bezig. Nee, dan de zuiderburen. Kampioen Club Brugge is al zeker van een plek in de groepsfase van het miljardenbal. Runner-up Standard Luik start vanavond in de derde voorronde tegen Ajax, terwijl Anderlecht sowieso tot aan de winterstop in de Europa League zit. Voorronde Europa League: AA Gent stroomt in tegen Jagiellonia Bialystok. Racing Genk treft met Lech Poznan ook een Poolse opponent. Eerder rekende Genk al af met Fola Esch uit Luxemburg.

Volledig scherm Aad de Mos gaat op de schouders nadat hij met KV Mechelen de finale van de Europa Cup II won van zijn oude club Ajax. © VI Images / VI Ajax staat vanavond voor de zeventiende keer tegenover een Belgische tegenstander en is volgens Standard-trainer Michel Preud’homme favoriet. ,,Ajax heeft een ploeg om Champions League te spelen”, zei de oud-keeper gisteren. Ajax doet het ook redelijk goed tegen Belgen, van de voorgaande wedstrijden werden er negen gewonnen, drie keer eindigde het gelijk en vier keer werd er verloren.



Standard was toevalligerwijs ook de laatste Belgische tegenstander van Ajax. In de groepsfase van de Europa League in 2016 won Ajax in de Arena met 1-0 van de Rouches door een doelpunt van Kasper Dolberg, die er nu niet bij is. Uit werd het 1-1. Later dat seizoen haalde Ajax de finale.

Hoewel de balans nog licht in het voordeel van het Nederlandse voetbal is, moet Ajax gezien het verleden vanavond wel uitkijken in het Stade de Sclessin. Op Belgische bodem werd er door Nederlandse clubs immers vaker verloren: 15 keer, tegenover 8 keer winst en 7 keer verlies. In Nederland worden de zaken doorgaans rechtgetrokken: 19 keer winst, 4 keer gelijk en 6 keer verlies. Er werd ook een keer op neutraal terrein gespeeld, in 1988 verloor Ajax in Straatsburg de finale van de Europa Cup II van KV Mechelen met 1-0.

In het seizoen 1973-1974 was Feyenoord de eerste Nederlandse club die Standard trof. Na een 3-1 nederlaag in Luik, bereikte Feyenoord door een 2-0 zege in Rotterdam de kwartfinale van de UEFA Cup. Via Ruch Chorzów en VfB Stuttgart bereikte Feyenoord daarna de finale, die het over twee duels won van Tottenham Hotspur.

Scorende keeper

De laatste jaren kwam Standard Luik vaker in actie tegen een Nederlandse club. Voor Ajax werd Feyenoord in het seizoen 2014-2015 aan de club gekoppeld. De Rotterdammers wonnen twee keer, thuis met 2-1 en uit met 0-3. AZ had in 2009 totaal andere ervaringen met Standard. In de poulefase van de Champions League eindigde het twee keer in 1-1. In Alkmaar verspeelde AZ in de laatste minuten een voorsprong. De ontknoping van de tweede ontmoeting was waar mogelijk nog ongelukkiger: Standard-keeper Sinan Bolat kopte in de allerlaatste seconde raak en schakelde AZ daardoor uit.