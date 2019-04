Ajax in Londen: de mooiste foto’s van Pim Ras

Ten Hag wil meer en beter met Ajax: ‘Tevreden­heid leidt tot luiheid’

19:27 Ajax-trainer Erik ten Hag is trots op zijn elftal, maar nog lang niet verzadigd. Ook nu de Amsterdammers tegen Tottenham Hotspur spelen in de halve finale van de Champions League, blijft het doel hetzelfde. ,,We willen meer en beter. Want tevredenheid leidt tot luiheid.”