Ajax is gewaarschuwd: spelen tegen Portugezen ligt Nederlanders (helemaal) niet

Ajax opent het Champions League-seizoen vanavond (aftrap om 21.00 uur) tegen Sporting Portugal. Een Portugese tegenstander, dat klinkt doorgaans als slecht nieuws voor Nederlandse clubs. Maar is dat ook zo? Spoiler alert: best wel, ja.

Om dus maar meteen met de deur in huis te vallen: de balans is niet best. In totaal speelde er 85 keer een Nederlandse club een officiële wedstrijd tegen een Portugese tegenstander, maar slechts 23 keer werd er gewonnen. Dat komt neer op iets meer dan 27 procent. Remises waren er ongeveer evenveel: 26 stuks, iets meer dan 30 procent van de wedstrijden. De verliespartijen zijn een stuk talrijker: 36 keer versloeg de Portugese ploeg de tegenstander uit Nederland, wat neerkomt op een percentage van ruim 42 procent. De voortekenen zijn dus niet heel gunstig.

Volledig scherm Heracles Almelo-speler Robin Gosens probeert de bal te veroveren tegen FC Arouca. © EPA Nederlandse clubs speelden zeker niet altijd tegen een van de traditionele topclubs uit Portugal. In de Champions League van 1999/2000 trof Feyenoord bijvoorbeeld Boavista, beide keren werd het 1-1. Heracles nam het een paar jaar geleden in de voorronde van de Europa League nog op tegen het bescheiden FC Arouca, na een 1-1 thuis en een 0-0 uit zat het avontuur er al snel op. PSV stuitte in de Europa League van 2014/15 op Estoril, en won thuis met 1-0, terwijl het uitduel (dat vanwege hevige regenval in de rust werd gestaakt en een dag later pas kon worden uitgespeeld) in 3-3 eindigde. Ook waren er nog tegenstanders als Paços de Ferreira, Beira Mar, Sporting Braga, Vitória Guimarães en Vitória Sétubal.

Maar uiteraard spreken de duels met de grootmachten meer tot de verbeelding. Zo speelden ‘we’ veertien keer tegen FC Porto, maar wonnen ‘we’ slechts drie keer, eerlijk verdeeld over onze traditionele topclubs. PSV (5-0 in de Europa Cup 1 van 1988/89), Ajax (2-1 in de Champions League van 1998/99) en Feyenoord (2-0 in de Europa League van 2019/20) waren de enige drie die FC Porto kon laten struikelen. Drie keer eindigde een confrontatie met die ploeg in een gelijkspel (ook Ajax, PSV en Feyenoord) en acht keer ging de Nederlandse ploeg onderuit.

Benfica is de Portugese club die het vaakst tegen een Nederlandse tegenstander speelde: 27 keer. De balans is ongeveer hetzelfde als die tegen FC Porto, want slechts zes keer won de eredivisionist. PSV en Feyenoord lukte dat één keer, Ajax viermaal. De laatste keer was in het historische Champions League-jaar 2018/19, toen Noussair Mazraoui de Johan Cruijff Arena in de slotminuut liet ontploffen met zijn 1-0. PSV speelde heel recent nog tegen Benfica: in de laatste voorronde voor de CL van dit seizoen verloren de Eindhovenaren in Portugal met 2-1, in het Philips Stadion bleef het vervolgens 0-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tot slot Sporting Portugal, en die balans betekent slecht nieuws voor Ajax. Niet minder dan achttien keer stond die ploeg tegenover een Nederlandse club, maar het verloor slechts drie keer (!). PSV versloeg Sporting in 2019/20 thuis met 3-2 (maar ging uit met 4-0 snoeihard onderuit).

In 2004/05 won AZ in de halve finale van de UEFA Cup thuis weliswaar de return met 3-2, na verlenging, maar het litteken van die wedstrijd is nog steeds zichtbaar. Tot een paar tellen voor het einde was AZ (dat uit met 2-1 verloor) door de 3-1 tussenstand namelijk nog door naar de finale, totdat de Portugezen scoorden. Een zege met geen enkele waarde, dus. Feyenoord won in de UEFA Cup van 1985/86 tot slot met 2-1, maar de heenwedstrijd was met 3-1 verloren.

Voor de volledigheid nog even een blik op de confrontaties tussen de beide nationale ploegen, maar ook dat biedt weinig houvast. Oranje speelde veertien keer tegen Portugal: er was slechts twee keer (!) winst (in 1991 en 2018), zes keer een remise en liefst acht keer een nederlaag. Ajax is dus in alle opzichten gewaarschuwd...

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: