Ajax kan voor zesde keer overwinteren in CL

Ajax schaart zich bij de laatste zestien clubs van de Champions League als het wint in Athene of als Benfica niet zegeviert bij Bayern München. Ajax was in 1995, 1996 en 2005 ook al na vijf groepswedstrijden zeker van een plaats in de tweede ronde.



Ajax is al tien Europese duels op rij ongeslagen, na de zes overwinningen en vier gelijke spelen dit seizoen in de voorronden en het hoofdtoernooi van de Champions League. Tussen 1994 en 1996 bleef de club uit Amsterdam maar liefst 21 Europese duels op rij ongeslagen. Dat is nog steeds een Europees record.



Ajax wacht al twaalf uitduels in het hoofdtoernooi van de Champions League op een overwinning. De laatste uitzege op het hoogste Europese niveau dateert van 18 oktober 2011 toen Dinamo Zagreb werd verslagen (2-0). PSV was drie jaar geleden de laatste Nederlandse club die er in slaagde om te overwinteren in de Champions League.