Ajax leeft toe naar eerste examen

Een meevaller is dat Ten Hag vanavond een beroep kan doen op Noussair Mazraoui. De Marokkaanse vleugelverdediger viel afgelopen zaterdag in het competitieduel met FC Emmen uit met een blessure aan zijn bilspier. De trainer gaat ervan uit dat hij vanavond echter weer fit is om te starten.

In dat geval lijkt het aannemelijk dat Ten Hag met dezelfde ploeg begint als in de laatste wedstrijd. En dus met Dusan Tadic in de spits en Kasper Dolberg op de bank. De geroemde Tadic-variant dus, waarmee Ajax afgelopen seizoen zo veel successen had op de Europese velden. ,,We hebben veertien á vijftien basisspelers waar we uit kunnen kiezen’’, stelt Ten Hag. ,,En ook in de spits zijn meerdere opties mogelijk. Kasper Dolberg heeft een prima voorbereiding gehad, maar Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar doen het ook buitengewoon goed. Klaas-Jan viel tegen PAOK en FC Emmen superscherp in, en Dusan speelt ook fantastisch op die positie. We kunnen dus wedstrijd tot wedstrijd kijken wat er nodig is.’’