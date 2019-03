Ajax met herstelde Magallán in selectie naar Madrid

De 25-jarige verdediger kwam tot nu toe twee keer in actie voor Ajax. Magallán begon in de basis in de gewonnen bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1) en in het verloren competitieduel met Feyenoord (6-2). Hij werd in de Klassieker in De Kuip na een uur gewisseld door Ten Hag.



De trainer van Ajax beschikt over een nagenoeg volledig fitte selectie. De Amsterdamse club moet dinsdagavond in de Spaanse hoofdstad een achterstand van 2-1 zien weg te werken om de kwartfinales te halen. Bij Real Madrid, de afgelopen drie jaar winnaar van de Champions League, ontbreekt de geschorste aanvoerder Sergio Ramos.