Ajax moet minimaal twee keer scoren in Rome

Video Ro­ma-ta­lent Calafiori heeft wel begrip voor boze ballenjon­gen: ‘Gelukkig bleef ik rustig’

9 april Riccardo Calafiori neemt de ballenjongen van Ajax niet zoveel kwalijk. De 18-jarige linksback van AS Roma kreeg in de blessuretijd een bal naar zijn borst gegooid, maar had wel begrip voor de actie van de gefrustreerde ballenjongen.