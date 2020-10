Ajax noteert met derde nederlaag op rij slechtste thuisreeks ooit in Champions League

De ploeg van Erik ten Hag leed namelijk de derde opeenvolgende thuisnederlaag ooit in de Champions League/Europacup I, iets wat de Amsterdammers in de rijke historie nog nooit gebeurde. Vorig jaar begon Ajax de poulefase nog goed met een 3-0 zege op Lille, maar daarna ging Ajax in speelronde vier met 0-1 onderuit tegen Chelsea, terwijl het in de beslissende wedstrijd in speelronde zes ook met 0-1 verloor van Valencia. Mede door die twee nederlagen werd Ajax uitgeschakeld in de Champions League en moest het door in de Europa League, waarin Getafe te sterk was: 2-0 in Spanje en 2-1 in Amsterdam.



Tegen Liverpool kwam Ajax uiteindelijk net tekort om de negatieve reeks te doorbreken. Een eigen treffer van Nicolás Tagliafico, die de bal tien minuten voor rust achter André Onana werkte, leidde de minimale nederlaag in. De volgende thuiswedstrijd staat gepland op 25 november. Dan moet het Deense FC Midtjylland, dat met 0-4 verloor van Atalanta, werken als geneesmiddel voor de matige reeks van Ajax in eigen stadion in de Champions League.