Ajax speelt in tweeluik met Apoel Nicosia ook om 40 miljoen euro

De Champions League wordt ook wel het miljoenenbal genoemd. Dat is niet voor niets. Sterker nog, het is tegenwoordig een miljardenbal met een prijzengeld van bijna twee miljard euro. De pot met goud is deze editie voor de 32 deelnemers aan het hoofdtoernooi even goed gevuld als vorig seizoen: 1,95 miljard.

Ajax nam daar als halvefinalist een flinke hap uit. Bijna honderd miljoen kwam er in Amsterdam binnen door de opzienbarende prestaties van het team van Erik ten Hag. Nu moet Ajax zich eerst nog maar een zien te plaatsen. Valt de kampioen van Nederland af dan krijgt het 5 miljoen euro en moet het verder in de niet alleen sportief, maar ook financieel beduidend minder aantrekkelijke Europa League.

Wat maakt de Champions League dan zo interessant? Buiten het prestige verdelen de 32 deelnemers alleen al zo’n 500 miljoen aan startpremies. Het zal per club iets meer dan 15 miljoen zijn. Daar komen dan nog de prestatiebonussen bij. In de poule per overwinning 2,7 miljoen, per gelijkspel 900.000. Daarna komt er per ronde nog eens bedrag bovenop. Zo levert een plek in de achtste finale bijna 10 miljoen op.

Volledig scherm Ajax hield vorig jaar tot twee keer toe stand tegen Bayern München en bereikte ten koste van Benfica en AEK Athene de knock-outfase. © Peter Lous/Soccrates

De startpremies zijn hoog, op basis van de clubcoëfficiënten worden er nog meer knaken verdeeld. De premie op basis van de Europese ranking over 10 jaar leverde Ajax vorig jaar iets meer dan 18 miljoen op. Nu staat de club alweer iets hoger op de Europese ladder. Met een negentiende plek staat het net achter Sjachtar Donetsk, Olympique Lyon en AC Milan, maar nog voor kapitaalkrachtige clubs als Schalke 04, Tottenham Hotspur en Zenit Sint-Petersburg.

Tot slot vormt de verdeling van de tv-gelden ook nog een inkomstenbron. Zeker nu PSV door FC Basel in een vroegtijdig stadium is uitgeschakeld. Afgelopen seizoen inden beide Nederlandse clubs zo’n 3 miljoen. Nu kan Ajax uit de zogenaamde marketpool naar verwachting het dubbele verwachten, maar het exacte bedrag is nog niet bekend.

Dat alles bij elkaar opgeteld is plaatsing voor de groepsfase al goed voor zo’n 40 miljoen. Naast het prijzengeld is er overigens nog veel meer te verdienen, denk aan kaartverkoop en merchandise.

Mocht het voor Ajax tegen de Cyprioten misgaan, is de Europa League vooral sportief een reddingsboei. Met een startpremie van nog geen 3 miljoen is het op dat vlak financieel 5 keer minder interessant. Ook is het coëfficiënten-, punten- en tv-geld slechts een fractie van wat er in miljoenenbal Champions League te verdienen valt.

Verdeling 1,95 miljard prijzengeld Champions League

25% startpremies: 15,25 per club.

30% coëfficiënt ranking: voor Ajax vorig jaar iets meer dan 18 miljoen.

30% prestatiebonussen: 2,7 miljoen per zege, 900.000 per gelijkspel. Daarna loopt het tot finale op.

15% marketpool: verdeling tv-gelden. Voor Ajax en PSV vorig jaar zo’n 3 miljoen.

