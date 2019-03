‘Ajax-spelers hebben het waargemaakt, en ik had ongelijk’

Ronald KoemanVoor bondscoach Ronald Koeman is het Europese succes van Ajax ook een déjà-vu. Hij was trainer tijdens de laatste kwartfinale in de Champions League, in 2003 tegen AC Milan.

Door Maarten Wijffels



In Madrid speelde Ajax dinsdag zijn 14de Champions Leaguewedstrijd van het seizoen. Dat symbolische getal werd ook gehaald zestien jaar geleden, toen Ronald Koeman hoofdtrainer was bij de club. De kwartfinalereturn AC Milan – Ajax was destijds in april 2003 de 14de halte op een even prachtig CL-traject als nu. ,,De Champions League had destijds nog twee poulefases. En we overleefden ze allebei. Tegenstanders als Arsenal, Valencia, die waren toen top van Europa, geweldig,’’ weet Koeman nog.

In hoeverre zie je overeenkomsten tussen Ajax toen en Ajax nu?

Koeman: ,,Als je naar het elftal kijkt, zie ik wel gelijkenissen. Je had destijds ook een aantal grote talenten, aangevuld met ervaring eromheen. Ook toen zat het elftal wat dat betreft goed en logisch in elkaar. In de kwartfinalereturn tegen Milan in San Siro scoorden bijvoorbeeld Jari Litmanen en Steven Pienaar. Litmanen bracht routine zoals Tadic nu. Pienaar was op het middenveld een jongen van net 21.’’

Volledig scherm Ronald Koeman als trainer van Ajax in 2003. © ANP

Ik herinner me Arsenal-uit in dat jaar, de bus van Ajax die aankomt bij het oude Highbury. Wij zagen al die jonkies uitstappen en dachten: die zijn kansloos tegen Bergkamp, Henry, Vieira enzovoorts. Maar ze speelden Highbury stil.

,,Nigel de Jong scoorde die avond de 1-1. Nigel was toen 17 jaar. Het is altijd wel een kwaliteit van jonge spelers bij Ajax, de flair en de bluf die ze al uitstralen. Je ziet het nu ook weer bij Frenkie de Jong, bij Matthijs de Ligt, bij Donny van de Beek. Ze komen heel zelfbewust over. En dat is toch een belangrijke pré in het topvoetbal. Het is ook geen schijn of arrogantie. Het is hoe ze écht zijn.’’

Je trapte nu zelf wel op de rem voor wat betreft de kansen van Ajax in Madrid. Je ergerde je aan het overdreven optimisme in Nederland, zei je in een filmpje op de KNVB-site. Bewust?

,,Het was geen doelbewust statement, maar ik vond het allemaal wel iets te euforisch. Ik vond iedereen wel heel erg enthousiast. ‘We’ gaan Real Madrid in eigen huis even verslaan. Ajax is geweldig. Madrid is niks. Maar goed, als je wedstrijd hebt gezien, dan hebben de spelers het waargemaakt. En had ik ongelijk.’’

Wat betekent dit succes voor Oranje? Eind deze maand begint de EK-kwalificatie.

,,Hoe beter het gevoel is waarmee spelers weggaan bij hun clubs om zich in Zeist te melden, hoe beter het is voor Oranje. Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, dat hoop ik ook te zien als we straks de kwalificatie beginnen tegen Wit-Rusland en Duitsland.’’