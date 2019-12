Ajax tegen Getafe in zestiende finales van Europa League

Hazard mikt op Spaanse Supercup: ‘Operatie niet aan de orde’

14 december Eden Hazard (28) heeft de eerste stappen gezet in zijn revalidatie. De Belgische aanvaller liep 26 november een haarscheurtje op in zijn rechteronderbeen tegen Paris Saint-Germain. De krukken zijn inmiddels weg. Zijn doel is de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië, begin januari.