Ajax thuis bijna onverslaanbaar tegen Belgische clubs

Met een 0-2 uitoverwinning op zak had Ajax al met één been in de play-offronde tegen Dinamo Kiev of Slavia Praag gestaan. Door het 2-2 gelijkspel moeten de Amsterdammers echter nog vol aan de bak vanavond (20.30 uur).



Toch kan Ajax terugvallen op uitstekende statistieken. In thuiswedstrijden is Ajax oppermachtig tegen Belgische opponenten. Zes van de zeven ontmoetingen met een zuiderbuur werden gewonnen. Alleen Anderlecht was in het Europa League-seizoen van 2009-2010 met 1-3 te sterk in Amsterdam. Daarbij opgeteld dat Standard Luik nog nooit een uitduel won op Nederlandse bodem (1 keer gelijk, drie keer verloren) is Ajax hoe dan ook favoriet vanavond.



Ajax is over het algemeen sterk in eigen huis, al zal de 1-1 tegen Heracles Almelo van afgelopen zaterdag toch een kleine knik in dat zelfvertrouwen gebracht hebben. Ook in de voorrondes van de Champions League geven de Amsterdammers niet altijd thuis in eigen huis. Van de laatste negen kwalificatiewedstrijden in eigen huis werd er alleen van Dinamo Kiev (2-1, 25 augustus 2010) en Sturm Graz (2-0, 25 juli 2018) gewonnen.



Vanavond is echter ook al een 0-0 of 1-1 eindstand voldoende en dat zal ook voor het nodige vertrouwen zorgen bij de Ajacieden. Er werd namelijk al dertien thuiswedstrijden niet meer verloren. FC Utrecht won voor het laatst in Amsterdam op 5 november 2017. In Europa is de thuisreeks ook uitstekend. Van de laatste zestien Europese thuiswedstrijden werd er alleen verloren van Rosenborg BK (vorig jaar augustus, 0-1).