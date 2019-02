Ajax vrijuit na rellen in Athene, AEK krijgt geldboete en voorwaardelijke uitsluiting

Griekse fans bestookten de aanhangers van Ajax in het uitvak met vuurwerk. Ze gooiden zelfs een molotovcocktail richting de 1200 supporters uit Amsterdam, die net niet in het vak met supporters belandde. De mobiele eenheid in het stadion greep nauwelijks in. AEK moet de komende twee thuiswedstrijden in Europees verband zonder publiek spelen en een boete van 80.000 euro betalen. Als het in de komende twee seizoenen nog eens misgaat, dan wordt de Griekse kampioen van 2018 zelfs voor een jaar uitgesloten van Europees voetbal.

Boetes

Ajax won in het Olympisch Stadion van Athene dankzij twee doelpunten van Dusan Tadic met 2-0 en verzekerde zich daarmee van een plek in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdamse club kreeg dit seizoen al heel wat boetes, van in totaal zo'n 100.000 euro, vanwege wangedrag van de fans in de duels met Benfica en tijdens de thuiswedstrijd tegen Bayern München. Zo gooiden ze voorwerpen op het veld en gingen ze in Lissabon op de vuist met de politie. Het leverde Ajax een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek op. Na de rellen in Athene vreesde Ajax dat dit zou worden omgezet in een definitieve straf.



De Amsterdammers kunnen binnenkort weer een boete vanuit Zwitserland tegemoet zien. De UEFA heeft Ajax namelijk opnieuw aangeklaagd, omdat vorige week tijdens het verloren duel met Real Madrid (1-2) vuurwerk werd afgestoken, voorwerpen op het veld werden gegooid en een ongeoorloofd spandoek op de tribune te zien was.