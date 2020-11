Ajax won één van de laatste acht CL-thuiswedstrijden: ‘Wij laten ons geen crisis aanpraten’

Hoe anders zijn de prestaties van Ajax in de Champions League buiten Amsterdam. Onder trainer Erik ten Hag verloor de club geen van de vijftien gespeelde uitduels in de groepsfase en de voorronden van het miljardenbal van de UEFA. En dan te bedenken dat Ajax de afgelopen twee jaar ook op bezoek ging bij clubs als Bayern München, Real Madrid, Juventus, Tottenham Hotspur en Chelsea. Veelzeggend voor de wisselende prestaties in thuis- en uitwedstrijden is ook dat de laatste dertien doelpunten van Ajax in de Champions League stuk voor stuk in een ander stadion dan de ArenA vielen.



,,Ik ken de cijfers", reageerde Ten Hag tijdens zijn laatste persconferentie voor het duel met de kampioen van Denemarken in de Johan Cruijff Arena. ,,Maar wij laten ons geen crisis aanpraten. Natuurlijk hebben wij ook goede thuiswedstrijden gespeeld. En onze prestaties in uitduels zijn gewoon uitzonderlijk goed."



Ten Hag erkende dat Ajax in uitduels over het algemeen meer ruimte krijgt. ,,Dat kan er zeker mee te maken hebben", zei hij. ,,En ik vind dat we in thuiswedstrijden soms iets geduldiger moeten zijn. Maar je kan niet zeggen dat we in thuisduels met Real, Juventus, de Spurs en Chelsea slecht hebben gespeeld. We moeten tegen Midtjylland laten zien dat we thuis ook goed kunnen spelen en winnen."