Ajax zet dankzij invaller Haller perfecte reeks voort op avond van rentree Onana

Door Johan Inan



Bijna driehonderd dagen had hij erop moeten wachten, zijn comeback in het shirt van Ajax. Woensdag, in de Vodafone Arena in Istanbul en in het vijfde groepsduel van het reeds geplaatste Ajax, was het dan zover en was de doelman van wie in februari duidelijk werd dat hij in oktober een positieve urinetest aflegde, één van de vaste reserves die trainer Erik ten Hag moest tonen dat Ajax voor het flitsende en productieve combinatievoetbal niet van elf spelers afhankelijk is.