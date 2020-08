Alle ogen vanavond op Makkelie: ‘Hij kan de route van Kuipers volgen’

Door Yorick Groeneweg



Voor Dick Jol (64) maakt het geen verschil. ,,Een Europese finale is hetzelfde als een kwart-, halve finale”, zegt de oud-topscheidsrechter uit Scheveningen. ,,Dat hij dat kan, heeft hij bewezen. Maar zeker hoe de finale nu is, vind ik het maar een triest gebeuren zonder publiek. Misschien is het voor een scheids wel lekker, want zo’n vol stadion geeft toch meer druk. Want geloof me: daar is niemand ongevoelig voor.”

Jol heeft de laatste weken geen wedstrijd gezien. Ja, in samenvatting. Onder andere die van Bayern München, de club die hij in de Champions League-finale van 2001 tegen Valencia floot. ,,Dat was toen wel een beladen gebeuren in Milaan‘’, zegt Jol over het duel waarin hij drie strafschoppen gaf. ,,Het is gewoon spannend, punt. Dat eerste fluitsignaal, maar ook die eerste overtreding. Dat je die pakt, is belangrijk. Goed voor je zelfvertrouwen.”

Hagenaar Mario van der Ende (64) slaat een Europese finale hoger aan dan bijvoorbeeld een Nederlandse bekerfinale. ,,Ajax - PSV of Feyenoord - Ajax is nog wel pittig om te fluiten, maar Inter-Sevilla legt meer gewicht in de schaal dan Ajax- Willem II. Het bereik is ook anders. Heel Europa kijkt mee. Of de wedstrijd moeilijker is wil ik niet zeggen, dat is maar net hoe het zich ontspint.”

Van der Ende – die zelf twee keer de strijd om de Europese Supercup floot – denkt niet dat Makkelie zenuwachtig zal zijn. ,,Ik geloof dat hij op zijn vijftiende is begonnen met fluiten, hij heeft al een hele carrière achter zich. Deze finale zal een droom voor hem zijn, maar ik hoop dat die droom een goed einde krijgt. Dat heeft hij voor een groot deel in eigen hand, maar als jij linksaf wilt en de 22 spelers rechtsaf dan is het lastig bijsturen. En om een droom waar te maken, moet je wel wakker zijn.”

Het publiek zal daar dus niet voor zorgen. Hoewel Jol dus denkt dat de afwezigheid daarvan het ook makkelijker kan maken, is het voor hem een gemis. ,,We zijn toch allemaal acteurs, die hebben publiek nodig. Natuurlijk is een finale een finale. Als hij geen foutjes maakt, herinnert iedereen straks dat lege stadion zonder publiek. Dat is jammer, een beetje tegengas als scheids is ook wel lekker.”

Het zorgt ook voor focus, zegt Jol. ,,De spanning en druk van het publiek geeft je vaak een adrenalineshot. Zeker in een finale. De voorbereiding blijft hetzelfde, maar als je het veld opkomt en er zit niemand, dan is het net een lege ballonhal. Dat zal gek zijn bij een finale. Want je moet ook weten: begint die wedstrijd, kijkt niemand meer naar de vorige keer dat je zo goed gefloten hebt.”

Toch moet Makkelie dát juist niet vergeten als hij om 21.00 uur voor het eerst op zijn fluit blaast. Jol: ,,Dit is een beloning voor Danny en zijn team. Dat is gaaf en daar mag hij trots op zijn. Het is ook goed voor de Nederlandse arbitrage. Doet hij het goed in finale, dan stijgt hij op de ranglijst en kan hij de route van Bjorn Kuipers volgen. Dan kan hij de komende jaren nog twee of drie finales fluiten.”

