'Als tegenstander is Ramos de grootste klootzak'

Sergio Ramos (32) is één van de beste verdedigers ter wereld. Maar de aanvoerder van Real Madrid is ook een speler die irritatie wekt.

John de Wolf zou het wel weten wie hij als eerste zou kiezen bij een partijtje. ,,Ramos gaat als verdediger tot het gaatje’’, zegt de zelf ook niet bepaald zachtzinnige oud-Feyenoorder. ,,Hij is een fantastische speler om in je team te hebben. Als tegenstander is hij de grootste klootzak die je je kunt bedenken.’’

Held of schurk? Het is net aan wie je het vraagt. Ramos won zaterdag voor de vierde keer de Champions League, maar na afloop van de finale tegen Liverpool ging het vooral ook over zijn aanstellerige gedrag en de ‘schandalige’ manier waarop hij Mo Salah met een soort armklem ernstige blesseerde.

,,Omdat het gebeurt in de finale van de Champions League en het WK voor de deur staat, wordt dat nu heel groot gemaakt’’, zegt De Wolf. ,,Ook omdat Salah natuurlijk dé speler in Engeland is. Mijn eerste reactie toen ik het zag was ‘hij gaat zijn arm breken’. Als je iemand zo vastpakt, is de kans groot dat je hem blesseert. Bewust? Dat weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar zoiets gaat in een split second.’’

Geen boze opzet

Volledig scherm Ron Vlaar. © Foto: SCS/Sander Chamid Ook Ron Vlaar gelooft niet in boze opzet. ,,Dat ga je van tevoren niet verzinnen’’, zegt de AZ-verdediger. ,,Ramos is niet de enige die dat zo doet. Zoiets ontstaat in een duel. Hij deed het heel slim. Ik denk niet dat hij de intentie had om hem zo te blesseren, al zou je wel kunnen zeggen dat het hem ook niet slecht uitkwam.’’

Mario van der Ende vindt de ophef over de actie van Ramos overdreven. ,,Ik hoorde Oliver Kahn bij de ZDF zeggen dat zoiets vijftig keer per wedstrijd gebeurt en daar was ik het wel mee eens’’, zegt de voormalig toparbiter. ,,Heel vervelend, maar in mijn optiek was het ongelukkige samenloop van omstandigheden. Carvajal werd ook de wedstrijd uitgeschopt, maar daar lees ik niets over. Terwijl die overtreding twintig keer zwaarder was.’’



Selectieve verontwaardig, zo vindt Van der Ende. ,,Vroeger dweepten we met verdedigers als Israël en Laseroms. Die deden alles om ervoor te zorgen dat er geen muisje doorheen kwam. Ik vind Ramos een geweldige verdediger. Hij is iemand die ten koste van alles wil winnen. Om dat soort types lopen we in het Nederlandse voetbal te schreeuwen, maar juist in Nederland wordt hij afgebrand.’’

Verjaardag

Niet door Wim Rijsbergen. ,,Ramos is één van de beste verdedigers ter wereld’’, zegt de oud-international. ,,Of het nou een onsympathieke jongens is of niet, ik zou hem altijd in mijn elftal kiezen. Ik hoef niet bij hem op verjaardag te komen. Hij is niet zoals Beckenbauer vroeger, ook een geweldige verdediger maar altijd aardig en correct.’’