‘Als we voetballen zoals tegen Bayern maken we tegen Real een kans’

,,Ik was eigenlijk vanwege Predrag Mijatović voor Real Madrid", vertelt de Serviër, die woensdag met Ajax in de achtste finales van de Champions League tegen de 'Koninklijke' speelt. ,,Hij scoorde in 1998 hier in de Arena het winnende doelpunt tegen Juventus in de finale van de Champions League. Ik was toen negen jaar, maar heb dat doelpunt nog vaak gezien. Aan de muur van mijn slaapkamer hingen ook posters van hem."



De vele successen, het witte shirt en het immense Estadio Santiago Bernabéu waar je als voetballer zomaar kan verdwalen. Real Madrid heeft altijd iets magisch gehouden voor Tadic. Woensdag staat de 30-jarige aanvaller voor het eerst tegenover de club uit de hoofdstad van Spanje.



Het optimisme over de kansen van Ajax is voor een groot deel verdwenen na de mislukte duels met sc Heerenveen (4-4), Feyenoord (2-6) en Heracles (0-1). Ondertussen is de grootmacht uit Madrid juist steeds beter in vorm geraakt. ,,Als de grote duels komen, dan staan zij er altijd", zegt Tadic. ,,Zo hebben ze de laatste vijf jaar maar liefst vier keer de Champions League gewonnen. Dat is toch bijna niet te geloven? Real is voor iedere wedstrijd favoriet. Tegen wie ze ook spelen. Alleen op bezoek bij Barcelona in grote vorm hebben ze misschien maar 50 procent kans."