APOEL-coach Doll vol vertrouwen: ‘Moeten geloven dat we deze finale kunnen winnen’

APOEL Nicosia is klaar om te stunten tegen Ajax. Dat vertelde trainer Thomas Doll vlak voor de laatste training van zijn ploeg voor de return om een plaats in de groepsfase van de Champions League.

“Wij zijn niet de favoriet”, zei de Duitse oefenmeester in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. “Zij stonden vorig seizoen nog in de halve finales. Maar het staat nog nul tegen nul. Dit is maar één wedstrijd, dit is een finale. We weten hoe we het willen aanpakken. Nu moeten we geloven dat we de finale kunnen winnen.”

“In de vorige ronde stonden we ook voor een zware opgave”, doelde Doll op het verloren thuisduel van APOEL met Qarabag (1-2). “Maar we wonnen de uitwedstrijd met 2-0. Nu moeten we weer het beste uit onszelf halen. Iedereen is er klaar voor. Dat voel ik echt.”

Doll was vorig jaar te gast in de Johan Cruijff ArenA toen Rafael van de Vaart rond de interland tegen Duitsland afscheid nam van Oranje. “Dus ik weet dat de atmosfeer in dit stadion geweldig kan zijn”, zei de oud-trainer van Hamburger SV. “Voor mij is het mooi dat ik hier terug ben om mijn ploeg naar de Champions League te leiden. Dat moet kunnen als iedereen top is en gelooft in een goed resultaat.”