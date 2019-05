Applaus was ook vóór Ten Hag, de trainer die Ajax op de wereldkaart zette

Ziyech spaart zichzelf niet: ‘Ik had vaker moeten scoren’

0:53 Hakim Ziyech was keihard voor zichzelf na de schlemielige uitschakeling van Ajax in de halve eindstrijd van de Champions League. Hij verspeelde met zijn ploeg een voorsprong van 2-0, na de zege van vorige week in Londen (1-0). Lucas Moura maakte in de 96ste minuut zijn derde treffer: 2-3.