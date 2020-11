Arsenal al door na zege bij Molde

CSKA Moskou richt na remise vizier op Feyenoord

22 november In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord donderdag in de Europa League heeft CSKA Moskou 2 punten laten liggen in de Russische competitie. De koploper bleef in eigen stadion tegen subtopper PFC Sotsji steken op 1-1. Voor de thuisclub kwam de IJslander Arnór Sigurdsson tot scoren.