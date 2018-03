AS Roma met Strootman in basis tegen Sjachtar

Beknelde zenuw houdt Robben uit selectie Bayern

10:24 Bayern München gaat zonder Arjen Robben naar Istanbul voor de return in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas. Trainer Jupp Heynckes laat de 34-jarige aanvaller thuis. Voor Bayern is de return in principe een formaliteit, na de klinkende zege van drie weken geleden in München (5-0).