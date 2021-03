AS Roma mist verdediger Kumbulla tegen Ajax

Samenvatting De Ligt na volgende pijnlijke uitschake­ling met Juventus: ‘Dit valt ons heel zwaar’

10 maart Juventus-verdediger Matthijs de Ligt (22) besefte kort na afloop de grote gevolgen van de sensationele uitschakeling door FC Porto in de Champions League. ,,Dit verandert ons seizoen”, treurde de oud-Ajacied, die in 75ste minuut inviel voor aanvoerder Leonardo Bonucci. ,,We willen graag in de Champions League spelen, maar nu liggen we er al in maart uit. Dit valt ons heel zwaar.”