AS Roma schudt Nederland wakker uit coëfficiëntendroom

Na de uitschakeling van Ajax in de kwartfinale van de Europa League is er een bruut einde gekomen aan het weergaloze coëfficiëntenseizoen van Nederland. Desondanks is er reden voor een glimlach: de zevende plaats werd stevig in handen genomen en het pantser voor de komende jaren is lastig te verwoesten.

Een coëfficiëntenmachtsovername. Ja, dat stempel mag met recht op het fantastische Europese jaar van Nederland worden geplakt. Want waar alle concurrenten al in de groepsfase van de Europese toernooien sneuvelden, hield Ajax de Nederlandse eer hoog door voor het eerst in jaren een zevende plek op de populaire ranglijst te veroveren. Daarmee werd de opmars van de afgelopen jaren beloond: medio 2018 bungelde Nederland nog rond de pijnlijke veertiende plaats, waardoor de landskampioen van Nederland voor het eerst in jaren naast een Champions League-startbewijs greep.

Ook al had Nederland de zevende plaats de laatste maanden al in handen, het vizier moest tóch op het sprokkelen van zo veel mogelijk extra punten. Na dit Europese seizoen vervallen de behaalde punten van het seizoen 2016/17. Nederland scoorde in dat jaar liefst 9,400 punten, dankzij een finaleplek van Ajax in de Europa League en de overwintering van AZ in dat toernooi.

Dankzij het 1-1 gelijkspel van Ajax gisteravond tegen AS Roma, dat 0,200 punt opleverde, presteerde Nederland dit jaar zelfs iets beter dan die ijzersterke campagne (9,100 punten). In totaal komt de eindscore op 39,200 punten: een voorsprong van meer dan vijf punten op nummer elf Schotland. Een plek in de top tien is cruciaal, want die landen leveren een directe deelnemer aan de Champions League.

Coëfficiëntenstand vanaf seizoen 21/22

6. Portugal 40,511 (6 deelnemers)

7. Nederland 30,100 (5)

8. Rusland 29,182 (5)

9. Schotland 29,000 (5)

10. Oostenrijk 28,450 (5)

11. Oekraïne 27,600 (5)

Ook voor Ajax zelf kwam er na de uitschakeling een einde aan de inhaalrace. In 2018 bezetten de Amsterdammers nog de teleurstellende 31ste plaats op de clubcoëfficiëntenranking. Het bereiken van de kwartfinale van de Europa League hielp Ajax aan de huidige zeventiende plaats. Op basis van die ranglijst worden de Champions League-poules ingedeeld. De zeventiende plaats zou Ajax normaliter veroordelen tot pot 3, maar hoger geklasseerde ploegen dreigen naast deelname aan het miljardenbal te grijpen.

Dat klinkt complex, maar het is voor Ajax menens: het hoger geklasseerde Arsenal en Borussia Dortmund lijken dit seizoen naast een Champions League-ticket te grijpen. Ajax zou daarvan profiteren en in pot twee plaatsnemen. Dat betekent dat het poulegenoot wordt van Napoli in plaats van FC Barcelona. Nu de Amsterdammers zélf uitgekaard zijn op Europees toneel, kan de blik dus met een schuin oog op de concurrentie.

