Atalanta is 132ste tegenstander van Ajax in Europa: mooie duels met Mechelen, Everton en Valencia

Atalanta speelde in 1963 voor het eerst in Europa. Dat was nadat de club de Coppa Italia had gewonnen door Torino in de finale met 3-1 te verslaan in San Siro door drie goals van Angelo Domenghini. Het is nog altijd de enige prijs in de clubhistorie van Atalanta, dat in 1987 (tegen het Napoli van Diego Maradona), 1996 (tegen het Fiorentina van Gabriel Batistuta) en 2019 (tegen Lazio) nog wel verliezend bekerfinalist was. Het werd in 1963 trouwens geen lang Europees avontuur voor Atalanta, want Sporting Portugal was in de eerste ronde van de Europacup II direct te sterk.



In 1987 degradeerde Atalanta (iets wat de club liefst vijftien keer overkwam), maar mocht het als verliezend bekerfinalist wel weer de Europacup II in. Dat ging deze keer een stuk beter, met zeges op Merthyr Tydfil uit Wales, OFI Kreta en Sporting Portugal (revanche voor 25 jaar eerder). In de halve finale verloor Atalanta over twee duels (twee keer 2-1) van KV Mechelen, de ploeg van coach Aad de Mos die in de finale ook met 1-0 van Ajax won door een goal van Piet den Boer.



In 1989 en 1990 haalde Atalanta voor het eerst Europees voetbal (UEFA Cup) via de competitie, met een zesde en zevende plaats. Eerst was er een uitschakeling in de eerste ronde door Spartak Moskou, een jaar later was Internazionale over twee duels te sterk in de kwartfinale.