Atalanta moet het tegen Ajax doen zonder geblesseerde De Roon

Marten de Roon kan dinsdag niet in actie komen tijdens de Champions League-kraker tussen Atalanta Bergamo en Ajax. De 29-jarige middenvelder van het Nederlands elftal heeft last van een liesblessure.

De Roon viel dit weekend in het thuisduel met Sampdoria (1-3) uit, nu blijkt dat hij niet op tijd is hersteld voor het duel van dinsdagavond (21.00 uur). Dat bevestigde Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini op de vooruitblikkende persconferentie. Hans Hateboer en Sam Lammers zullen wél bij de wedstrijdgroep zitten.

,,De afwezigheid van De Roon is een gemis voor ons”, aldus Gasperini. ,,Maar we hebben ook in de competitie wedstrijden zonder hem gespeeld en toen is het ook goed gegaan. Maar het is spijtig dat hij er niet bij is.”

Gasperini kijkt uit naar het duel met Ajax. ,,Het wordt denk ik een open wedstrijd met veel kansen. Ajax wil net als wij aanvallen. Ik ken ze niet anders.”

Volledig scherm Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini. © BSR Agency

De Atalanta-trainer vertelde niet in de war te zijn geraakt van de monsterzege van Ajax van afgelopen zaterdag in Venlo (13-0). ,,De eredivisie is een competitie waarin Ajax soms kan experimenteren. Dat is anders in de Champions League. Dan zijn teams vaak meer aan elkaar gewaagd.”

Atalanta startte zaterdag tegen Sampdoria met zeven andere spelers dan normaal, met het oog op het treffen met Ajax. De successen van vorig seizoen in de Champions League zijn naar meer gaan smaken bij de nummer 3 van het afgelopen seizoen in de Serie A. Na de zege van 0-4 op het Deense FC Midtjylland krijgt Atalanta met een zege op Ajax de achtste finales al aardig in zicht.

Quote Ik houd van de spelopvat­ting van Ajax. Ze spelen tactisch heel anders dan wij. Maar het is vaak leuk om naar te kijken. Gian Piero Gasperini

,,Ajax is een tactisch laboratorium”, zei de trainer van de kwartfinalist van vorig seizoen in de Champions League. ,,Ik houd van de spelopvatting van Ajax. Ze spelen tactisch heel anders dan wij. Maar het is vaak leuk om naar te kijken. We zijn trots dat we hier in Bergamo tegen ze mogen spelen, helaas zonder fans.”

Bij Ajax ontbreekt Klaas Jan Huntelaar, hij is om nog onduidelijke redenen niet mee afgereisd naar Italië. Hij wordt in de selectie vervangen door Brian Brobbey, het achttienjarige talent van Jong Ajax. Hij kan eventueel zijn debuut maken in de Champions League, net als Antony, die in de eerste wedstrijd tegen Liverpool (0-1 nederlaag) nog ontbrak.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.