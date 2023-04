AZ buigt achterstand tegen Anderlecht razendsnel om, bekijk hier beide doelpunten

AZ-trai­ner Pascal Jansen na loting tegen Lazio: ‘Wat Feyenoord vorig seizoen liet zien inspireert ons’

AZ neemt het komende maand in de achtste finales van de Conference League op tegen Lazio. De Alkmaarders, die groepswinnaar werden in het derde Europese clubtoernooi, werden tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan de Italianen die in de Europa League-poule onder Feyenoord eindigden.