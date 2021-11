AZ gaat tegen Cluj de benen niet terugtrekken: ‘Wij kunnen ook hard spelen’

Als er iets is wat AZ nog heeft onthouden na de wedstrijd in Roemenië tegen Cluj is dat de opponent van morgenavond in de Conference League nogal graag de botte bijl hanteert. Daardoor kregen de Alkmaarders het na een goede eerste helft alsnog moeilijk op het matige, groen geverfde gras in Roemenie. Het belooft wat voor de wedstrijd van morgenavond.

,,Het was niet heel makkelijk”, zo gaf aanvoerder Owen Wijndal vanmiddag tijdens het persmoment voor de wedstrijd direct toe. ,,Aan het eind van de wedstrijd zakte ons spel terug. Toen kleunde de tegenstander erin maar dat wisten we, de trainer had ons daarvoor gewaarschuwd.”

Wijndal vindt dat AZ in dat geval enigszins mee moet gaan met de tegenstander. ,,Wij kunnen ook hard spelen. We zullen onze benen zeker niet terugtrekken. Niet te gek natuurlijk, we kunnen goed voetballen.” Jansen denkt ook dat de Roemeense koploper een taaie tegenstander wordt: ,,Zij zullen dit zien als een laatste strohalm. Er wordt misschien wat geringschattend gedaan over de Conference League maar wij zien dit als een mooi podium tegen een tegenstander die ervaren is als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de ploeg.”

Koploper

De groepsfase van de Conference League voltrekt zich positief voor AZ dat koploper is in groep D met zeven punten uit drie wedstrijden. Wel valt op dat de ploeg van trainer Pascal Jansen steeds met een klein verschil de wedstrijden wint. ,,Het liefste win je natuurlijk met mooi spel”, zegt Wijndal. ,,Maar dat kan niet altijd en dan moet je gewoon zakelijk winnen.”

Ook in de eredivisie wisselt AZ goede wedstrijden af met matige. Zo verloor de ploeg na een 5-1 overwinning op FC Utrecht van FC Groningen waarna weer werd gewonnen van PEC Zwolle. ,,Toch zitten we in een goede fase”, zegt Jansen. Als AZ morgenavond wint van Cluj en Randers verliest dan is de ploeg zeker van de knock-outfase van de Conference League.