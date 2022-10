AZ lijdt pijnlijke nederlaag op Cyprus

Oliedol­lars kunnen melancholi­sche identiteit Manchester City niet wegspoelen

,,Typical City”, oordeelde de Manchester Evening News over de dramatische uitschakeling in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid gisteravond. Het vermogen om te verliezen voor de ‘jaws of victory’ heeft zich volgens de lokale krant getransformeerd tot een exclusief Europees fenomeen. De Citizens zijn niet langer de schlemiel in de Premier League, maar falen in de Champions League telkens op knullige wijze.

5 mei