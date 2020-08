AZ moet op bezoek bij Dinamo Kiev in strijd om Champions League-ticket

Op voorhand was al duidelijk dat het ongeplaatste AZ het zou moeten opnemen tegen het geplaatste Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev. Uiteindelijk werd AZ gekoppeld aan Dinamo Kiev. De club uit Oekraïne is in het voordeel, want de derde voorronde wordt over één duel gespeeld en Dinamo Kiev speelt thuis.



PAOK neemt het in eigen huis op tegen Benfica, KAA Gent ontvangt Rapid Wien. De wedstrijden in de derde voorronde worden op 15 en 16 september gespeeld. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de play-offs, waarin een plaats in de groepsfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal op het spel staat.