AZ niet bang voor ManUnited: ‘We gaan voor een mooie stunt’

Trainer Arne Slot weigert zijn eigen team in de favorietenrol te plaatsen. ,,Het lijkt me niet reëel om te stellen dat we favoriet zijn. We staan hoger dan zij, maar zo vroeg in het seizoen moet je niet naar de ranglijst kijken. En de Premier League is toch een andere competitie dan de eredivisie. Bovendien staan grote clubs erom bekend om hard terug te slaan als het niet goed gaat. En heb je die selectie gezien? Daar staan toch behoorlijk wat grote namen in hoor. Spelen ze met hun talenten dan zijn dat de grootste talenten ter wereld. ” Toch kent AZ geen angst. ,,We zijn in vorm en hebben veel zelfvertrouwen”, zegt Slot. ,,Deze jongens stralen uit dat ze geen angst hebben om het spel te spelen dat ze graag spelen. In de wedstrijd zullen we zien of we ook in staat om het hier te laten zien.”