AZ treft met scorende doelman Bolat demoon uit verleden

‘Antwerp is een echte vechtmachi­ne’

21 augustus Toen Arne Slot in de voorbereiding zijn spelers bij elkaar had en de vraag stelde wat er dit jaar beter moet dan vorig seizoen, luidde de conclusie: meer punten pakken in uitwedstrijden. ,,We kunnen nu mooi oefenen”, zegt de trainer van AZ met een kwinkslag.