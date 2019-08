AZ treft wereldsterren op Old Trafford, ook tripjes naar Kazachstan en Servië

AZ reist ook af naar Kazachstan voor een duel met FK Astana. Het huidige seizoen in Kazachstan is al ruim over de helft en momenteel staat de ploeg op een tweede plaats achter Tobol Kostanay. FK Astana heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed en daarmee ligt de ploeg nog altijd op koers voor het zesde kampioenschap op rij. Vorig seizoen eindigde de ploeg vijftien punten voor op Kairat Almaty, door wie AZ vorig seizoen nog werd uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League, en om die reden mocht de club proberen zich te kwalificeren voor de Champions League. In die voorrondes van CFR Cluj echter te sterk. Via Santa Coloma, FC Valletta en BATE Borisov plaatste de kampioen uit Kazachstan zich alsnog voor een Europees eindtoernooi.



Bij FK Astana speelt één goede bekende: Rangelo Janga. De in Rotterdam geboren spits, die zijn interlands speelt voor Curaçao, speelde in Nederland voor Willem II, Excelsior en FC Dordrecht. Via AS Trencín en AA Gent kwam hij in 2018 in Kazachstan terecht.