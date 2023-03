AZ verrast Lazio en zet met fraaie zege stap richting kwartfinales

Kees ziet mindere vorm bij Bijlow: 'Twijfel of hij de doelman van Oranje op het WK wordt’

In de voorbeschouwing op het duel van Feyenoord tegen Sturm Graz uit Kees Jansma zijn twijfel over de vorm van Bijlow. Hij vraagt zich hardop af of de doelman van Feyenoord onder de lat staat namens Oranje op het WK.