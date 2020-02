AZ wil niet ineens álles kwijtraken

Door Nik Kok



Alles zag er nog zo rooskleurig uit toen in december LASK Linz uit de lotingkoker rolde als tegenstander in de eerste knock-outfase van de Europa League. AZ had de dag ervoor Ajax verslagen. In Alkmaar waren ze niet langer bang om het woord kampioenschap uit te spreken in wat tot dan toe niet minder dan een droomseizoen genoemd kon worden. En met LASK Linz trof het team van trainer Arne Slot nu ook weer niet de moeilijkst denkbare tegenstander.