AZ zal vlak voor ‘Ajax’ geen krachten sparen tegen United

AZ neemt het morgenavond in de sterkst mogelijke opstelling op tegen Manchester United in de Europa League. Het team van coach Arne Slot is geplaatst voor de volgende fase en zondag wacht in eigen huis de topper tegen koploper Ajax.

,,Ik denk geen moment aan krachten sparen”, zei aanvoerder Teun Koopmeiners in Manchester. ,,We zijn fysiek fit en kunnen dit programma aan.”

Voor AZ staat tegen Manchester United de winst in de groep op het spel. ,,We willen de groep winnen. Dat gaat voor ons zeker ergens om”, zei Slot. ,,We willen zo ver mogelijk komen in de Europa League en dan is het handiger om de groep te winnen.”

AZ mist tegen United in ieder geval de geschorste spits Myron Boadu en de langdurig geblesseerde Pantelis Hatzidiakos. Ferdy Druijff neemt de plek van Boadu in de aanval in. Ron Vlaar is terug in de selectie, maar zal in principe niet aan de wedstrijd beginnen, meldde de coach.

Slot gaat ervan uit dat zijn spelers twee topwedstrijden in de week aan kunnen. ,,Juist omdat we zo veel wedstrijden spelen, zijn we fysiek heel sterk geworden. Dat is een voordeel.” Hij verwacht dat bij de tegenstander wellicht enkele spelers rust krijgen. In het duel bij AZ stak Marcus Rashford er volgens Slot bovenuit bij United, maar of de aanvaller speelt is niet bekend.

Zondag wacht voor AZ tegen Ajax nog een keer de strijd om de koppositie. ,,Tegen beide ploegen spelen we om de eerste plaats”, zegt Koopmeiners. ,,Dat betekent dat we in de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd.”