Bale na weergaloze omhaal: Dit was mijn mooiste doelpunt ooit

Bale mocht in de 61ste minuut alsnog het veld betreden en had slechts twee minuten nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. De Welshman nam een voorzet van Marcelo in één keer met een omhaal uit de lucht. Bale zag de bal met een boog over keeper Loris Karius in het doel vliegen. De Duitse doelman van Liverpool liet in de slotfase ook nog een schot van grote afstand van Bale door zijn vingers glippen (3-1).



,,Het beste wat ik kon doen was als invaller belangrijk zijn. En ja, dat heb ik wel gedaan'', zei Bale met een brede grijns. De Welshman noemde zijn omhaal zijn mooiste doelpunt ooit. ,,Dat kan niet anders. In de finale van de Champions League, een groter podium is niet denkbaar.''