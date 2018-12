‘Barça heeft Messi, maar Spurs vond ik het beste team’

Door Maarten Wijffels



Met PSV werd je in 2016/2017 al eens vierde in de poule en was de oogst net als nu twee punten. Is het gevoel ook hetzelfde?

Luuk de Jong: ,,Het gevoel is nu anders. Destijds lootten we uit pot 4 FK Rostov erbij, een verrassende subtopper uit Rusland. Nu kregen we na Barcelona en Spurs uit pot 4 Inter, een Italiaanse topclub. In 2016 was derde worden eigenlijk een must, nu hoopten we erop. En een verschil is ook de combinatie Champions League/competitie. In 2016 verspeelden we regelmatig punten in Europese weken. Kampioen worden zat er bij de winterstop al bijna niet meer is. Nu hebben we pas drie verliespunten.’’

Opvallend was: in vier van de zes duels kwam PSV op voorsprong. Maar 1-0 vasthouden of uitbouwen lukte niet één keer.

,,Ja, klopt. Vier keer de 1-0 maken, dat zegt dat je echt wel hebt meegedaan in zo’n zware poule. Maar méér afdwingen, dat lukte niet. Soms waren we net niet slim genoeg, niet doortastend genoeg om van 1-0 ook 2-0 te maken. Tegen Inter dinsdag ook weer, ik kreeg zelf een kans kort na de openingsgoal van Lozano. We hadden na vijf duels ook vijf keer paal en lat geraakt. Na Real Madrid het vaakst van alle teams in de CL, begreep ik. Dat bedoel ik: Net niet, dus.’’

Wat kan het grootste punt van kritiek zijn op PSV?

,,We hadden nog meer ‘erdoorheen’ moeten durven spelen, dus door de organisatie van de tegenstanders. En: Je hebt altijd fases in wedstrijden dat je ‘het’ even kwijt bent. Het dan weer oppakken met z’n allen, als team, dat is de kunst. ‘Onverstoorbaar’ zijn, zoals de trainer het zegt, daar hebben we het onderling veel over. Inter-thuis was een mooi voorbeeld: tot aan die niet gegeven rode kaart voor hun keeper speelden we goed. Maar dat moment, bij 1-0 voor, was een kantelmomentje, ook mentaal. In de fase daarna gingen er wat dingen niet goed en pats, vlak voor rust incasseer je de 1-1.’’

Wat was jullie beste wedstrijd?

,,In mijn ogen dan toch Barcelona-thuis. We konden ze de hele wedstrijd onder druk houden, lieten ze bijna niet voetballen. Maar ja, dan hebben zij Messi. Hij maakte er in Eindhoven één en gaf ook een assist en in Barcelona maakte hij er drie. Puur op individuele klasse. Zonder Messi denk ik niet dat Barcelona in Eindhoven had gewonnen. Als team vind ik Tottenham beter dan dit Barça. Spurs was het beste team in onze groep. Zij hebben vanuit alle hoeken van het veld dreiging. Bij Inter kwam het gevaar vooral vanaf hun rechterflank, bij Barça loopt dus heel veel via Messi.’’