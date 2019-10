Barça nipt langs Slavia Praag, Inter verslaat Dortmund

Slavia Praag - FC Barcelona: 1-2

Barcelona leek een makkelijke avond tegemoet te gaan. Lionel Messi opende al in de 3e minuut, op aangeven van Arthur, de score. Voor de Argentijn was het voor het eerst in ruim vier jaar tijd dat hij in de Champions League een doelpunt maakte in een uitwedstrijd. Messi is nu ook de derde speler ooit die in vijftien seizoenen Champions League heeft gescoord. Ryan Giggs (zestien seizoenen) en Raúl (vijftien) gingen hem voor.



Slavia richtte zich na die treffer op. Barcelona mocht doelman Marc-André ter Stegen dankbaar zijn dat de gelijkmaker voor rust uitbleef. Aan de andere kant was Frenkie de Jong kort voor rust dicht bij een doelpunt.



Aan het begin van de tweede helft zorgde Jan Boril alsnog voor de gelijkmaker. Uit een vrije trap van Messi werkte Luis Suárez via spits Peter Olayinka van Slavia na ruim een uur spelen de 1-2 binnen. Slavia was daarna nog enkele keren dicht bij de 2-2. Barcelona hield in de slotfase echter stand en pakte zo drie punten in Tsjechië. De kampioen van Spanje blijft koploper met 7 punten na drie wedstrijden in de groepsfase. Slavia Praag blijft steken op één punt.



Mick van Buren viel een kwartier voor tijd in bij Slavia Praag.