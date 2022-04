Barça-voorzitter Laporta beschaamd na ‘invasie’ fans Eintracht Frankfurt: ‘Dit kunnen we niet toelaten’

Waar Barcelona steun verwachtte van het thuispubliek waren er volgens sportzender ESPN bijna 30.000 Eintracht-fans onder de 79.468 bezoekers. ,,Om eerlijk te zijn, wat vandaag is gebeurd, daar geneer en schaam ik me voor”, zei Laporta tegen Barca TV. ,,Er waren heel veel supporters van de bezoekende club en niet veel van ons.” Volgens de voorzitter moeten situaties zoals deze worden voorkomen. ,,We zullen strikter moeten zijn. We kunnen het niet toelaten dat dit soort situaties plaatsvinden.”

Coach Xavi noemde het een misrekening en zei dat het zeker niet had geholpen voor zijn ploeg, die de eerste nederlaag in zestien wedstrijden leed. ,,Ik heb geprobeerd de spelers te zeggen dat het belangrijkste gebeurt op het veld, maar het is zeker van invloed geweest. We probeerden ons op de wedstrijd te richten en we speelden niet goed. Maar het is geen excuus.”