Barcelona - Chelsea

Beknelde zenuw houdt Robben uit selectie Bayern

13 maart Bayern München gaat zonder Arjen Robben naar Istanbul voor de return in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas. Trainer Jupp Heynckes laat de 34-jarige aanvaller thuis. Voor Bayern is de return in principe een formaliteit, na de klinkende zege van drie weken geleden in München (5-0).