Barcelona zonder Sergi Roberto en Umtiti tegen Slavia Praag

Memphis Depay terug in selectie Lyon

21 oktober Memphis Depay is bij Olympique Lyon teruggekeerd in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Benfica woensdag in de Champions League. Hij haakte ruim anderhalve week geleden na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland in Rotterdam (3-1) af bij Oranje wegens bovenbeenklachten.