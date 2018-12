Basisplaats voor Kluivert bij Roma, Karsdorp op de bank

AS Roma is als nummer twee in groep G al zeker van kwalificatie voor de achtste finales. Viktoria Plzen is nog in de race om de derde plek, die na de winterstop recht geeft op deelname aan de Europa League. Het duel tussen beide clubs in Italië eindigde in 5-0 voor de thuisploeg, met drie treffers van Edin Dzeko en een van Kluivert en Cengiz Ünder.