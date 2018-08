BATE Borisov in poleposition voor play-off tegen PSV

Ajax heeft eer hoog te houden: van Belgen wordt vaker gewonnen dan verloren

18:09 Ajax neemt het vanavond in Luik op tegen Standard in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers hebben de Nederlandse eer hoog te houden, want van Belgische clubs werd in 60 gespeelde wedstrijden nog altijd vaker gewonnen (27) dan verloren (22).