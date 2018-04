Bayern kan record evenaren: 'We zullen boven onszelf moeten uitstijgen'

Coach Jupp Heynckes beseft dat zijn ploeg na de nederlaag vorige week in München (1-2) voor een loodzwaar karwei staat.

,,Het wordt extreem moeilijk. We zullen boven onszelf moeten uitstijgen. Mijn ploeg is daartoe in staat'', zei de 72-jarige coach, die mogelijk aan zijn laatste optreden begint op het kampioenenbal. ,,Maar vergeet niet dat het voor Real Madrid eveneens een zeer lastige wedstrijd is.''

Heynckes, die niet over de geblesseerde aanvaller Arjen Robben kan beschikken, weet wat zijn ploeg in Santiago Bernabeu moet doen om de eindstrijd te halen. ,,We zullen efficiënter moeten zijn als in onze thuiswedstrijd'', doelde hij op de vele kansen die Bayern liet liggen. ,,We scoren het hele seizoen al veel en makkelijk. Hopelijk halen we nu in Madrid ook weer ons vertrouwde rendement.''

Heynckes sprak een dag voor de kraker zijn volste vertrouwen uit in aanvaller Robert Lewandowski, de Pool die in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid enkele grote kansen liet liggen. ,,Hij kan op mijn volledige steun rekenen. Iedere aanvaller heeft periodes waarin hij niet scoort. Met Borussia Dortmund heeft hij al eens vier doelpunten gemaakt tegen Real Madrid. Wie weet wat Robert nu in deze return laat zien?''