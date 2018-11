Bayern München - AEK

Branie en lef moeten Ajax laten overwinte­ren

6 november Met branie en lef wil Ajax woensdagavond al in de vierde groepswedstrijd een plaats in de achtste finales van de Champions League veiligstellen. Een uitzege bij Benfica volstaat in het fraaie Estádio da Luz, het roodgekleurde stadion van het licht in Lissabon. Dan ‘overwintert’ Ajax na dertien jaar weer eens tussen de Europese elite.