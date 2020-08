Bayern-uitblinker Neuer lyrisch: ‘Ik heb nog nooit in zó'n leuk team gespeeld’

Na de finale van de Champions league tussen Bayern München en Paris Saint-Germain (1-0) ging veel aandacht uit naar Kingsley Coman, de in Parijs geboren aanvaller die de winnende treffer voor de kampioen van Duitsland maakte. Minstens zo belangrijk voor Bayern was doelman Manuel Neuer, met enkele mooie reddingen.

Neuer voorkwam voor rust de openingstreffer van Neymar en Kylian Mbappé en zorgde eveneens dat Marquinhos niet gelijkmaakte. Hij kon na de finale zijn geluk niet op. ,,Het is moeilijk te realiseren direct na de wedstrijd”, jubelde hij. ,,De vreugde was natuurlijk enorm na het laatste fluitsignaal. Het was vijf minuten blessuretijd en we zaten allemaal te wachten totdat de scheidsrechter voor het laatst zou fluiten.”

Bayern won dit seizoen alle elf duels in de Champions League, met maar liefst 43 doelpunten. ,,We verdienden het, maar het is ook een droom die uitkomt”, zei Neuer. ,,Ik heb nog nooit in zo’n goed en leuk team gespeeld.”

Vrienden

,,Wat eens seizoen”, jubelde Thomas Müller die er zeven jaar geleden ook al bij was toen Bayern voor het laatst de Champions League won. ,,Wie had dit afgelopen herfst durven dromen”, doelde hij op het ontslag van trainer Niko Kovac. ,,We speelden tegen PSG niet onze beste wedstrijd maar gelukkig keepte Manuel Neuer bij ons. Hij heeft ons gered.”

,,Dit is de mooiste dag uit mijn leven”, zei Joshua Kimmich die de voorzet voor de winnende treffer van Kingsley Coman verzond. ,,Wat is nog mooier dan met je vrienden op het veld de Champions League winnen. We speelden niet eens heel goed maar toch had ik het gevoel dat PSG ons niet kon verslaan.”

Volledig scherm © AFP