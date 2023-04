Bekijk hier alle doelpunten van vanavond in de Champions League

Nantes neemt dankzij perfect uitgevoer­de counter punt mee uit Turijn

Juventus wist thuis niet de winst veilig te stellen tegen Nantes, dat via een puike counter op gelijke hoogte kwam en zo de eindstand op 1-1 wist te brengen. In de returnwedstrijd zal worden beslist welke ploeg naar de volgende ronde mag in de Europa League.